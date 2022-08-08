Три часа в потенциально ковидной очереди. Пациенты возмутились наличию всего одного инфекциониста в Медцентре Якутска

Фото: KP.RU

Пройдя со двора по отдельному входу, кашляющие люди в масках с удивлением замирают у кабинета инфекциониста, увидев очередь длиной в два коридора. «КП – Якутия» узнала, почему на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Медцентре Якутска с потенциально коронавирусными больными работает всего один врач.

«Столько народу сидит, это какое-то неуважение»

С 8:00 до 14:00 в Медицинском центре Якутска работает кабинет для больных с признаками ОРВИ. Инфекционист осматривает и делает тест на COVID-19.

Ожидая приема, в двух небольших коридорах сидят не только пожилые, большинство – люди достаточно молодого возраста. Привыкшие к очередям в поликлиниках, все терпеливо ожидают, когда дверь кабинета откроется именно для них.

Фото: KP.RU

Но за час до окончания приема, выяснилось, что врач один, и на послеобеденное время прием не запланирован. Это многих возмутило.

– Мы с 10 утра сидим в очереди, и к 13:00 все еще не попали в кабинет. Почему нет второго врача и приема после обеда? Столько народу сидит, это какое-то неуважение, – обсуждают ситуацию две возмущенные пенсионерки.

С завтрашнего дня часы приема будут увеличены до 18:00

Как стало известно «КП — Якутия», 8 августа в 14:00 главврач Медцентра Якутска Римма Яковлева собрала заведующих, чтобы объявить о закрытии первого этажа данного крыла с завтрашнего дня (9 августа, прим. ред.).

– Все отделения поднимут на второй этаж, здесь останется прием только инфекционных больных. Кроме того, сюда направят второго инфекциониста. То есть пациенты с признаками ОРВИ смогут попасть на прием как с утра, так и с 14:00 до 18:00, – сообщила она.

По ее словам, сегодня три врача одновременно ушли на больничный, вынужденно пришлось их заменять другими специалистами

Фото: KP.RU

Согласно медицинским отчетам, 90% людей приходят в этот кабинет без симптомов.

– Анализ на ковид должен браться строго по показаниям. Не стоит отнимать время врача, чтобы просто удостовериться, что нет заболевания. Если же у вас температура 37 градусов, то вы можете подойти на прием, и у вас возьмут тест на ковид, – рассказала главврач.

Также наблюдается и другая крайность. Люди с температурой 38 градусов и выше, имевшие прямой контакт с ковидными больными, приходят в больницу и сидят в очереди.

Фото: KP.RU

– Когда открывали этот кабинет, мы предполагали, что такие больные не будут приходить, но они приходят. На самом же деле они должны вызывать врача на дом, для этого у нас с утра работают четыре бригады, которые делают экспресс-тесты и выдают бесплатные лекарства при положительном анализе, – отмечает Римма Яковлева.

Чтобы зараза не распространялась, следует носить маски и вакцинироваться, подчеркивает главврач. По ее словам, многие это понимают, и уже сегодня с утра в Медцентре Якутска стояла длинная очередь на получение вакцины от COVID-19.

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