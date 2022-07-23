На разборку принес ружье. Житель якутского поселка отделался штрафом за стрельбу по человеку

Поселок Мохсоголлох. Фото: администрация Хангаласского района

В августе прошлого года в поселке Мохсоголлох Хангаласского района произошла драка со стрельбой, был ранен человек и заведено уголовное дело. Однако, в итоге стрелявший из ружья отделался небольшим штрафом.

По данным МВД Якутии, инцидент произошел 14 августа около пяти часов утра на улице Соколиная поселка Мохсоголлох. Там, в сквере возле комплекса «Цементник», собралась поселковая молодежь. Конфликт вспыхнул между двумя работниками цементного завода.

Отметим, что у обоих парней есть криминальное прошлое. Первый – 33-летний мужчина ранее отсидел срок в колонии. Второй – 26-летний парень тоже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сначала они, как это бывает, выясняли отношения словесно, а потом в ход пошли кулаки и не только. Когда мужчина достал нож, то присутствующие, поняв, что дело может закончиться плачевно, попытались его остановить и выбить клинок из рук. Тем временем молодой парень, увидев нож в руках своего коллеги по заводу, решил, что ему тоже нужно вооружиться и побежал домой.

Вернулся он уже с гладкоствольным ружьем. Как позже пояснит полицейским, первый выстрел он произвел в воздух, чтобы испугать своего оппонента, а когда это не подействовало, выстрелил тому в живот. Шум от драки и последующие выстрелы разбудили окрестных жителей и одна из них сняла разборку молодежи.

После ранения все присутствующие постарались обезвредить стрелявшего. Слышно, как один из них кричит: «Серега, убери ствол, убери!». Раненый был госпитализирован на скорой, впрочем, рана оказалась неопасной.

По данным «КП – Якутия», поэтому уголовное дело, вначале возбужденное по более тяжкой уголовной статье, позже было переквалифицировано на 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В декабре прошлого года Хангаласский районный суд назначил наказание стрелку Сергею П. в виде штрафа на сумму в 25 тысяч рублей.

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