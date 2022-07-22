Победительница «Мисс бикини – Якутия» получит круиз на двоих к Ленским столбам!

Фото: "Ленатурфлот"

20 июля редакция «КП – Якутия» запустила фотоконкурс «Мисс бикини», главным призом которого станет поездка на теплоходе по реке Лене к главной достопримечательности республики – Ленским столбам.

Такой щедрый приз предоставит главный спонсор конкурса компания «Ленатурфлот». Путевкой на двоих на комфортабельном теплоходе «Демьян Бедный» победительница сможет воспользоваться в сентябре.

Напомним, в фотоконкурсе могут участвовать жительницы Якутии от 18 лет.

Прием заявок уже начался и продлится до 1 августа включительно по электронному адресу: kp_yakutia@phkp.ru с пометкой «Мисс бикини – Якутия».

В заявке необходимо указать имя, фамилию, дату рождения, небольшую информацию о себе (родной город, место работы/учебы, увлечения и т.п.). Также нужно прикрепить два снимка хорошего качества: портретный и в полный рост в бикини.

Со 2 по 15 августа продлится голосование на сайте «КП – Якутия». По результатам голосования станут известны имена победительницы, а также «Первой вице-мисс» и «Вице-мисс». Обладательницы призовых мест получат дипломы и ценные призы от медиагруппы «Комсомольская правда – Якутия» и наших партнеров.

Положение конкурса «Мисс бикини – Якутия» можно найти по ссылке.

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К участию приглашаем представительниц прекрасного пола старше 18 лет (подробнее)

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