Исполняющий обязанности президента Академии наук Якутии сложил полномочия через месяц после назначения

Сергей Попов. Фото: Академия наук Якутии

Сергей Попов освобождён от должности исполняющего обязанности президента Академии наук Якутии по собственной инициативе. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале

Новым и.о. президента стал член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ и РС(Я), ректор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова Леонид Владимиров.

Леонид Владимиров. Фото: ЯНИИСХ

Напомним, что Попов возглавил Академию наук Якутии месяц назад, в конце июня. Ранее он занимал должности главного ученого секретаря и вице-президента Академии наук республики. Попов сменил Василия Филиппова, который скончался 31 мая после инфаркта.

В Академии наук должны пройти выборы президента, но в секретариате уточнили, что дата пока неизвестна.

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