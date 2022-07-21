«Могу и учителем работать». Бывший начальник Управления образования Якутска рассказал о своей новой работе

Фото: из соцсетей Алексея Семенова

Экс-начальник Управления образования Якутска Алексей Семенов, уволенный со своей должности в мае этого года, рассказал «КП – Якутия» о своем назначении директором школы №5.

По его словам, выбор школы был практически случайным, просто освободилось вакантное место.

– В этой школе вышел срок аттестации у директора. Руководство решило, что это более подходящее для меня место, – отметил Семенов.

Отметим, что школа №5 им. Н. О. Кривошапкина недавно вошла в список 10 лучших школ Якутска по числу победителей и призеров олимпиад.

Сейчас там идет строительство дополнительного здания на 274 места в рамках демографической субсидии Министерства просвещения РФ. Строительно-монтажные работы начались в I квартале 2022 года. Объект будет сдан и введен в эксплуатацию в конце текущего года.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В трехэтажном каменном здании площадью более двух тысяч квадратных метров с переходом в существующее здание школы будут размещены буфет на 45 мест, учительские, кабинеты социального педагога, психолога, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал, помещения для отдыха учеников, душевые и санузлы.

Алексей Клементьевич сказал, что не считает пост директора школы понижением после должности начальника Управления образования.

– Я могу и учителем работать где угодно, но ощущаю себя человеком столичного образования, поэтому и выбрал работу в городе, – признался он.

В планах у нового директора внедрить работу в учреждении по профессиональным стандартам.

– Это в первую очередь зависит от человеческих ресурсов. Поэтому проведем совещание по выходу основного состава из отпуска. Все в школе будут работать по стандартам, начиная от гардеробщика и заканчивая директором. Главная задача – создать условия для учащихся и педагогов, – добавил Семенов.

Кстати, судя по отзывам в 2ГИС, ученики чаще всего жалуются на отсутствие туалетной бумаги в школьных санузлах. Семенов обещал обратить на это внимание и решить проблему.

Напомним, что с 12 мая 2022 года новым начальником управления образования окружной администрации города Якутска стала Мария Петрова, ранее занимавшая пост директора Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой.

Предыдущий начальник управления Алексей Семенов в мае этого года покинул свою должность. Он проработал в этом качестве почти четыре года, с 24 сентября 2018 года.

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