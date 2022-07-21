Подпольная империя. В Якутске вынесли приговор создателю нелегального цеха по производству нефтепродуктов

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В Якутии вынесен приговор организатору подпольного цеха по производству нефтепродуктов, сообщает пресс-служба МВД региона.

В Мирнинском районе республики 49-летний мужчина создал нелегальный цех по переработке нефтепродуктов. Он являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Организация не имела соответствующей лицензии на эксплуатацию объектов повышенной опасности.

Тем не менее на территории базы был организован цех по переработке нефтепродуктов, в котором трудились несколько жителей района. Они производили дизельное топливо и другие нефтепродукты, перерабатывая сырую нефть и ее фракции в установках с резервуарами. В дальнейшем руководитель сбывал это топливо предприятиям.

С февраля по декабрь 2020 года подпольный завод выпустил более 1,5 тысячи тонн товарного дизельного топлива с низкой температурой застывания, а доход его хозяина составил свыше 91 миллиона рублей.

Кроме того, мужчина еще и похищал для своих целей природный газ. Он незаконно подключился к газопроводу высокого давления, чтобы обеспечить работу газовой горелки мощностью до 756 кВт. Всего он похитил более 374 тысяч кубометров природного газа фактической стоимостью более 1 миллиона 700 тысяч рублей, причинив ущерб газовой компании.

Преступную деятельность «нефтяного барона» раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии совместно с оперативниками из Мирнинского района при участии регионального УФСБ и Росгвардии зимой 2020 года.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство) и частью 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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