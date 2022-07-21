В Вилюйском районе Якутии выявлен рост количества заболевших COVID-19

Фото: пресс-служба правительства Якутии

По состоянию на 21 июля на территории республики наблюдается рост количества новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным телеграм-канала вице-премьера Ольги Балабкиной, в Якутии зарегистрировано 66 новых случаев заболевания, тогда как сутками ранее их было всего 46. Больше всего заболевших выявлено в Вилюйском районе – 25 случаев. Отметим, что 19 июля в этом районе также зафиксировано 24 случая.

Как сообщила «КП – Якутия» Ольга Балабкина, рост количества заболевших связан с групповым заболеванием в Вилюйском доме-интернате социального обслуживания им. Кэтти Марсден, где проживают одинокие, престарелые и маломобильные граждане.

В Якутске количество заболевших держится на прежнем уровне – 16 случаев. Также в Мирнинском районе выявлено пять случаев, в Хангаласском – три случая, по два случая в Верхневилюйском, Горном, Нерюнгринском, Олекминском, Таттинском районах.

И по одному заболевшему выявлено в Аллаиховском, Верхоянском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах.

За последние сутки госпитализированы 10 человек, а выздоровело – 15 пациентов.

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