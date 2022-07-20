«Мисс бикини- Якутия!»: выбираем самую очаровательную леди в бикини вместе с «Комсомолкой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редакция «Комсомольская правда – Якутия» объявляет о старте конкурса «Мисс бикини – Якутия!». Дорогие жительницы Республики Саха (Якутия), приглашаем вас поучаствовать в нашем фотоконкурсе.

С 20 июля по 1 августа продлится прием заявок. В заявке необходимо указать имя, фамилию, дату рождения, небольшую информацию о себе (родной город, место работы/учебы, увлечения и т.п.). Также нужно прикрепить два снимка хорошего качества: портретный и в полный рост в бикини.

Свою заявку на победу отправляйте на электронную почту kp_yakutia@phkp.ru с пометкой «Мисс бикини – Якутия». Положение конкурса можно найти по ссылке.

Со 2 по 15 августа стартует голосование на сайте «КП – Якутия». Итоги конкурса будут подведены до 18 августа.

Первое место и звание «Мисс бикини – Якутия» получит участница, набравшая наибольшее число голосов. Награждение состоится 19 августа. Победительница, а также обладательницы второго и третьего мест получат дипломы и ценные призы от медиагруппы «Комсомольская правда» и наших партнеров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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