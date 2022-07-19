Сколько составит размер компенсации пострадавшим от паводка якутянам и как ее получить

Фото: МЧС Якутии

Стал известен размер компенсации, которую могут получить жители затопленных сел Верхоянского района и населенного пункта Себян-Кюель Кобяйского района, а также куда и как подавать документы.

Информация опубликована на сайте центра «Мои документы».

Кто может получить компенсацию

Граждане, проживающие на территории чрезвычайной ситуации. На данное время это села Верхоянского района Бетенкес, Боронук, Томтор Борулахского наслега, Томтор Дулгалахского наслега, Юнкюр, Суордах, поселок Батагай и город Верхоянск, а также село Себян-Кюель Кобяйского улуса.

Выплаты направят всем членам семьи, проживающим в жилом помещении. От имени детей заявление подают законные представители — родители.

Нужна ли регистрация по месту жительства в указанных зонах ЧС

Нет. Важен факт проживания на территории в период объявления ЧС.

Сколько составит размер выплаты

Единовременная материальная помощь — пять тысяч рублей для каждого проживающего в зоне ЧС. Финансовая помощь при частичной утрате имущества первой необходимости — 10 тысяч рублей, при полной — 20 тысяч на каждого члена семьи.

Что входит в перечень имущества первой необходимости

Холодильник, плита (газовая или электрическая), шкаф для посуды, стол, стул, кровать, телевизор (радио), насос для подачи воды, водонагреватель, отопительный котел, кирпичная печь.

Куда подавать заявление

Заявление можно подать через портал госуслуг. Инструкция, как это сделать, находится в разделе «Информация» — «Вопросы и ответы» — «Инструкции по оформлению услуг для пострадавших в результате ЧС в электронной форме».

Также заявление принимают в любом офисе центра «Мои документы» в Якутии. Если нет возможности подать заявление лично, это может сделать представитель — по простой письменной доверенности.

Какие документы нужны

Паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС, банковские реквизиты, доверенность на представителя (при обращении представителя).

Бланки заявлений и доверенности можно скачать на сайте mfcsakha.ru.

Если личные документы утеряны, необходимо сначала их восстановить. Это также можно сделать через центр «Мои документы».

Как долго ждать ответа

Срок принятия решения по заявлению — 11 календарных дней. За это время комиссия местной администрации обследует жилое помещение на факт утраты имущества первой необходимости и подтверждения проживания граждан на момент ЧС.

В случае подачи обращения через центр «Мои документы» — плюс три рабочих дня на обработку заявления.

Деньги перечислят в течение 15 дней со дня принятия решения.

Сколько заявлений уже поступило

В настоящее время специалисты МФЦ находятся в подтопленных населенных пунктах Верхоянского района, где принимают заявления от граждан и помогают подать электронно через портал госуслуг.

По сообщению МЧС республики, якутяне подали более 1900 заявлений на оказание финансовой помощи. На сегодня ее уже получили 80 семей в Кобяйском и Верхоянском районах на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

С начала первой волны паводка подтоплено уже десять населенных пунктов в республике: одно село в Кобяйском и девять населенных пунктов в Верхоянском районах. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в ряде поселений Верхоянского района и селе Себян-Кюель Кобяйского района. На данное время вода уже ушла из ранее затопленных населенных пунктов.

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