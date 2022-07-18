В Якутске грузовик сбил велосипедиста

Фото: "Кримякутия"

В Якутске грузовик наехал на велосипедиста, сообщает «Кримякутия». Авария произошла на улице Автодорожной. Сейчас на месте работают экстренные службы: судя по опубликованной фотографии, велосипед может быть детским.

Похожий трагический случай произошел в Якутске в начале июля: там ребенок на велосипеде решил проскочить по пешеходному переходу и попал в мертвую зону обзора грузовика. Под колесами тяжелого авто 13-летний парень мгновенно погиб.

После аварии в полиции выявили ряд нарушений со стороны водителя грузовика: так оказалось, что у машины отсутствовала диагностическая карта, а водитель вообще не должен был выходить на маршрут, поскольку выпил накануне вечером, и алкотестер продолжал показывать состояние опьянения.

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