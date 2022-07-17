«Как дети, постоянно ходят за мной и шалят». Якутянка — о том, как стала мамой для выводка утят

Фото: «Якутск Вечерний»

Жительница Якутска Мария Николаева воспитывает у себя дома необычную ораву деток — выводок утят. Она заботится о них, кормит, убирает за ними, а порой, как строгая мать, ругает за разного рода детские шалости.

Ее историю рассказала газета «Якутск Вечерний».

Мария вывела утят в инкубаторе. Оставалось целым одно яйцо, когда ей понадобилось ехать в село Чычымах Таттинского района на праздник ысыах в честь писателя Алексея Кулаковского.

«Я его влажной тряпочкой укутала, положила в пакет. И тех, которые вылупились ранее, посадила в тазик, взяла с собой. За ними нужен тщательный уход», — рассказывает мама утят.

Последнее яйцо лежало у нее на коленях в туеске, и утенок увидел свет на пароме. И несмотря на позднее рождение малыш, которого она назвала Маленьким, оказался самым шустрым из выводка — сейчас он очень хорошо плавает и глубже всех ныряет.

Все путешествие и праздник новорожденные провели с мамой Марией.

Погода стояла очень жаркая, и как-то на третий день женщина решила искупаться. Птенцов она оставила на берегу, выпустив из тазика.

«Они ловили себе кузнечиков, и вдруг вижу, крохотные комочки вошли в воду и плывут ко мне. Я давай их спасать, так как до десяти дней-двух недель утят нельзя выпускать в воду, они могут утонуть. Но они так уверенно держались на воде, даже ныряли. Однако все же мы их вытащили на берег», — вспоминает свое первое путешествие птичьей семьей якутянка.

После праздника в селе Чычымах семейство отправилось на другой — в село Кыйы. Там она выпустила утят погулять на травку, и они ходили, кормились всем, что под клюв попадется — крошками, остатками овощей и т.д. Одного из птенцов купил мальчик, так что домой в Якутск вернулись пятеро братьев и сестер.

Фото: «Якутск Вечерний»

Мария обустроила для них небольшую клетку, но птенцы ни за что не хотели отлучаться от мамы-человека и надрывно плакали. Тогда она поселила их в теплице — детки продолжали плакать. И женщине в конце концов пришлось взять их к себе в дом.

«И теперь они ходят за мной, как за мамой. И, что интересно, откликаются, когда их зовешь. Иногда они на кухне хулиганят, в мусорном ведре роются. Тогда из комнаты строгим голосом говоришь: „Вы что там делаете? Идите сюда!“ И они бегут стайкой. Смешные такие!» — смеется якутянка.

Сейчас птенцы уже немного подросли, но ведут себя как дети — постоянно ходят за нею, шалят, разбрасывают вещи. Двух старших назвали Бусей и Пусей, младшего, как уже ранее говорилось, Маленьким. Двоим средним имена пока еще не придумали.

«Оказывается, уток легко приручить, если ухаживать за ними с самого их рождения», — заключила свой рассказ Мария Николаева.

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