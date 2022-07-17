На строящийся семь лет на пожертвования прихожан храм в Якутске установили купол и крест

Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

На Храм всех святых, строящийся в Новопортовском районе Якутска, установили купол и крест, сообщает пресс-служба главы и правительства.

В церемонии принял участие архиепископ Якутский и Ленский Владыка Роман.

«В момент установления купола и утверждения креста наш храм станет по-настоящему полноценным православным храмом, исполненным согласно законам и постановлениям православной Церкви, утверждениям святых отцов. Это очень трогательный момент», — сказал он в своей речи и выразил надежду, что Господь подаст новые силы, укрепит дело рук и строителей, и благотворителей к радости людей, православных, к духовному рассвету Якутии.

Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Храм всех святых начали возводить в 2015 году методом народной стройки — на пожертвования прихожан. Он задуман как памятник воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Два года назад, 9 мая 2020 года, освятили купол и крест. Это один из самых больших куполов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

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