В Якутии город Олекминск подтопило вышедшим из берегов озером

Фото: "Кримякутия"

В Якутии произошло новое подтопление города Олекминск. По словам местных жителей, вода вышла из берегов местного озера после аномальных дождей. От потопа пострадали близлежащие огороды – якутяне считают, что этого бы не произошло, если бы за озером следили внимательнее.

« Такого бы не случилось, если бы шлюз вовремя очищали от грязи и мусора. Жители, проживающие на этой улице остались без огорода», – пишет «Кримякутия».

Потоп в Олекминске начался в начале июля: в городе сутки бушевал ливень с грозой, из-за чего часть улиц оказалась затоплена, а некоторые районы остались без электричества.

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