«Пора браться за кнут». Собственников зданий в центре Якутска могут привлечь к ответственности

Фото: KP.RU

Над новенькой гранитной плиткой на проспекте Ленина в Якутске возвышаются грязные, давно неремонтированные фасады, ржавые перила и корявые лестницы. «КП – Якутия» узнала, что может грозить нарушителям правил благоустройства.

На этой неделе строители, работающие на проспекте Ленина, пожаловались на то, что укладка тротуарной плитки затруднена из-за кривых лестниц и фасадов домов.

Фото: KP.RU

По словам руководителя административной комиссии Якутска Феликса Антонова, владельцы зданий несут ответственность за содержание фасадов.

– По статье 6.21 КоАП Якутии, фасады должны быть чистыми, без повреждений и соответствовать архитектурному комплексу. За нарушение можно привлечь к административной ответственности и штрафу для юрлиц от 50 тысяч рублей, – прокомментировал он.

Также собственников могут оштрафовать за ржавые перила, сломанные ступени и неопрятный вид входных группы (элементы на входе в здание: тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестницы, прим.ред.). Все это относится к элементам благоустройства, которое регулируется другой статьей административного кодекса республики.

Фото: KP.RU

– Пора взяться за кнут, – с этими словами на этой неделе главный архитектор Якутии Ирина Алексеева предложила властям города Якутска начать проверять собственников зданий на проспекту Ленина по контурам земельных участков, – тем, кто вышел за пределы своей территории, можно сносить крыльца или рекламные конструкции

По ее словам, скорее всего, в собственности у владельцев зданий всего метр земли от здания, остальное – городская территория. После проверки планируется рассылать рекомендательные письма со стороны управления архитектуры города.

Если меры не будут приняты, то подключится админкомиссия Якутска, которая выпишет предписание о демонтировать лестницу или рекламный баннер в целях реконструкции. Неисполнение предписаний этого ведомства грозит административной ответственностью.

С апреля управление архитектуры Якутии призывает владельцев зданий на проспекте Ленина заняться ремонтом фасадов и входных групп. Дизайнеры и архитекторы Якутска разработали предложения по обновлению внешнего вида для ряда домов в центре города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под домами на проспекте Ленина в Якутске строители сделали неожиданную находку

Эта проблема требует дополнительного финансирования (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.