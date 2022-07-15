«Дети говорят на арабском языке». Как адаптируются к жизни в Якутии два брата, родители которых погибли в Сирии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

На днях в Якутию из Сирии привезли двух маленьких братьев, родители которых погибли под артобстрелом в зоне боевых действий. Три года провели мальчики в лагере для беженцев и детском приюте, пока недавно их не вернули бабушке.

На момент, когда они остались сиротами, старшему было три года, младшему — всего годик. Сейчас им шесть лет и четыре года. О том, как дети привыкают к новой жизни в доме у бабушки, с которой они встретились впервые, рассказала газета «Якутск Вечерний».

«Дети чувствуют себя хорошо, уже освоились. К приезду детей мы со старшей дочерью подготовили отдельную детскую комнату. Детям в доме все очень понравилось, особенно домашняя кошка, которую они не выпускают из рук. Спят они, слава богу, крепким сном в обнимку с подаренными плюшевыми мишками. Они почувствовали, что наконец вернулись домой», — говорит бабушка братьев Мария (имя изменено). В том артобстреле она потеряла дочь и зятя.

Женщина сообщила, что с внуками она раньше общалась только по видеосвязи, когда их нашли в начале мая этого года в сирийском лагере. Благодаря этому мальчики ее узнали, когда впервые увидели бабушку вживую.

У родственников возникли некоторые сложности во взаимопонимании, так как дети говорят только на арабском.

«Русский язык старший внук забыл, а младший тогда еще не умел говорить. Чтобы что-то им объяснить, используем гугл-переводчик. Но потихоньку дети осваивают русский язык», — делится Мария.

Климатические условия сейчас, по ее словам, в Якутии похожи на те, где дети жили до этого — даже жарче.

А местная еда братьям очень понравилась, особенно они полюбили манную, рисовую кашу и бабушкины котлеты и пирожки. «Все для них в новинку, едят с аппетитом и на тарелке не оставляют даже крошки, — рассказывает якутянка. — Вот только пельмени им пришлись не по вкусу».

Практически каждый день к ним приходят специалисты Республиканского социально-реабилитационного центра. Детям уже сделали необходимые документы, в данное время на бабушку оформляют опекунство. Медики осмотрели детей, взяли анализы.

Мария благодарит за помощь в возвращении ей внуков главу Якутии Айсена Николаева, уполномоченного по правам ребенка в республике Туйаару Васильеву, а также федерального детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

«Благодаря их слаженной работе в кратчайшие сроки за два с половиной месяца были улажены все вопросы по возвращению детей. Всем-всем, кто участвовал в возвращении моих внуков, помог мне увидеться с ними сердечное спасибо. Теперь мои внуки со мной, я спокойна и очень счастлива! Приложу все усилия, чтобы воспитать своих внуков достойными людьми, которые принесут пользу нашей республике и стране», — заключила женщина.

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