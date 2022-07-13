Трассу «Колыма» в Якутии размыло из-за дождей. Люди переправляются в ковше экскаватора

Фото: скриншот видео

Участок федеральной дороги «Колыма» км 356+264 — км 356+320 в Якутии закрыт для движения всех видов автотранспорта, сообщает упрдор «Вилюй», в ведомстве которого находится трасса.

Это участок между селом Уолба Таттинского района и паромной переправой через реку Алдан.

Дорогу размыло из-за проливных дождей. Дорожные ведут круглосуточное дежурство. Восстановительные работы начнутся, только когда уровень воды снизится.

Но людям надо как-то пересечь ручей, перекрывший трассу, чтобы доехать до пункта назначения. И они придумали весьма оригинальный способ переправы — в ковше экскаватора. Подробнее смотрите на видео.

«356 [километр], глубина — больше метра, — говорит автор видео. — [Дорожный] знак унесло [течением]. Там тоже прорвало. Здесь был конец дамбы. За 15 минут все прорвало».

Если вдруг вам надо проехать по данному участку, уточните состояние дороги на данный момент по телефону диспетчерской службы: 8 (4112) 44-10-78.

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