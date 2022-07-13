С головой в лужу! После ливней в якутском городе Ленск жители купаются прямо на улице

Скриншот видео Общественного контроля Ленска

В Якутии обильные дожди льют всю последнюю неделю. В одних районах они вызвали настоящий потоп, а в Ленске – радость и спасение от жары. В соцсетях распространилась видео, как ленчане купаются в огромной луже в центре города.

Бабушка и внук спасаются от жары

Двор на улице Ойунского больше напоминает озеро. Большинство горожан вынужденно обходят это препятствие по небольшим сухим участкам по периметру. Лишь дети на велосипедах, не боясь промочить обувь, смело катаются на велосипедах.

В один из жарких дней местный мальчишка зашел в центр лужи. В какой-то момент он, видимо, решил охладиться и сел прямо на землю, ставшую дном водоема. Но этого ему явно показалось мало, поэтому, зажав нос, он лег на спину и ушел с головой под грязную воду.

Такой способ времяпровождения шокировал одну ленчанку, которая записала его на видео.

– Вот так купаются в Ленске. Он еще и нос закрыл, бог ты мой, ужас! Прям ныряет ребенок, – прокомментировала автор видео.

Позже к ребенку в луже присоединилась бабушка. Судя по желтой кепке и красной футболке, это тот же пацан, что и на первом видео. Пожилая женщина также прямо в одежде зашла в воду и с улыбкой прилегла на живот. Болтая ногами над водой, пенсионерка беззаботно общалась с внуком, пока мимо проезжали редкие автомобили.

Такая картина повторяется после каждого ливня

Шутки шутками, но водоем вместо двора, где также расположены детская библиотека, магазин и офисы, местные жители наблюдают после каждого обильного дождя.

– После ливня вода не уходит, ее никто не откачивает. Вот так был благоустроен дом, построенный в последнем десятилетии. Из-за неправильных архитектурных решений или неправильного исполнения со стороны строителей вода стоит после больших ливней, – сообщил активист «Общественного контроля Ленска» в своем видео, опубликованном 8 июля.

Мэрия: «Это локальное явление»

В мэрии отметили, что такие большие лужи не везде встречаются.

– Дожди идут каждый день, но не особо интенсивные. Дороги в реки не превратились, есть локальные участки, где скопление воды присутствует. Работаем с управляющими компаниями, это их сфера ответственности, они должны отрабатывать, – сообщил «КП – Якутия» замглавы Ленска Андрей Секретарев.

Ранее из-за сильного ливня размыло дамбу в Ленске. В конце июня прокуратура начала проверку по данному факту. В администрации отметили, что в данное время гидротехническое сооружение в исправном состоянии.

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