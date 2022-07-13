В Якутии нашли убийцу, сбежавшего из колонии почти 30 лет назад и вновь убившего человека

Исправительная колония в поселке Мохсоголлох. Фото: fsin-mag.ru

В суд направлено уголовное дело по факту убийства и побега из исправительной колонии, совершенных жителем Олекминского района в 1993 году, сообщает прокуратура Якутии со ссылкой на хангаласское ведомство.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии в поселке Мохсоголлох Хангаласского района за убийство супруги. В 1993 году он совершил побег и, напившись, убил в поселке сторожа лодочной станции.

После этого убийца скрылся. Расследование уголовного дела было приостановлено.

Позже по указанию прокуратуры Хангаласского района расследование возобновили. Преступник был установлен. Были собраны доказательства, подтверждающие его виновность.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по ст. 102 (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств) и ч. 1 ст. 188 УК РСФСР (побег из мест лишения свободы).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.