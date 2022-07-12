Вы знали, что в центре Якутска любой желающий может наиграть мелодию «От улыбки станет всем светлей?» Правда, сейчас музыкальный арт-объект поврежден и немного фальшивит

Фото: KP.RU

Над площадью Дружбы в Якутске возвышается розовая чайка. Не многие знают, что это не просто изображение птицы, а настоящий металлофон, на котором можно наиграть известную с детства мелодию. Но, увы, как выяснила «КП — Якутия», арт-объект поврежден.

Музыкальная чайка в центре Якутска

Арт-объект высотой около трех метров и длиной восемь метров напоминает парусник и одновременно представляет собой птицу, парящую над синей волной.

В нижнюю часть инсталляции вмонтированы трубы. Если по ним постучать, то в звоне металла можно узнать известную детскую песенку «От улыбки станет всем светлей». С другой стороны композиции можно услышать звуки октавы.

Увы, сейчас металлофон фальшивит из-за повреждения. Некоторые его трубы вырваны, либо нити, на которые они подвешены сильно растянуты, из-за чего пропала гармония звука.

Фото: KP.RU

Что это за птица

Арт-объект появился в 2019 году во время первого международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». Его автором является художник Ариан Ермолаев.

В последние несколько лет инсталляция стояла на площади Орджоникидзе у Саха театра. В начале июля 2022 года птица «перелетела» на площадь Дружбы, где проходили основные мероприятия второго международного конкурса, в котором поучаствовало 1300 юных музыкантов из разных регионов России и из-за рубежа.

Минкульт: «Розовая чайка» будет отремонтирована

Редакция «КП — Якутия» сообщила в Минкульт республики о повреждении музыкальной инсталляции и поинтересовалась, планируется ли отремонтировать необычный арт-объект, который так удачно украсил одну из центральных площадей города.

Фото: KP.RU

Как оказалось, мы первые, кто заметил дефекты. В ведомстве предположили, что, за три года мог получить повреждения под влиянием непогоды.

— Арт-объект был создан специально для того, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к музыке и наиграть что-то самостоятельно. Он был установлен по заказу проектного офиса конкурса «Розовая чайка» при Высшей школе музыки. В скором времени специалист выедет на место и оценит повреждения. После этого объект будет отремонтирован, – сообщили в пресс-службе Минкульта.

После реставрации металлофон «Розовая чайка» останется на площади Дружбы.

Справка «КП»:

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» назван в честь одноименного вида птиц, которые обитают в Арктике. Розовые чайки являются редким видом и занесены в Красную книгу России.

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