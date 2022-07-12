«Чуть дом не уплыл». Рассказ очевидца из затопленного села Суордах в Якутии

Фото: Вести Верхоянья

9 июля река Дулгалах на севере Якутии из-за обильных дождей вышла из берегов и полностью затопила небольшое село Суордах. «КП — Якутия» связалась с одной их жительниц поселка и попросила рассказать, как селяне пережили наводнение.

— Вода прибыла ночью, — поделилась Саргылана (имя изменено). — Где-то в пять утра из северной части села люди приплыли на моторных лодках в южную: здесь дома стоят на более возвышенном месте. А утром уже весь поселок оказался в воде. Идти нам некуда. Эвакопункты, которые открыли в детском саду и школе, тоже затопило. Из дома никуда не выйти, кругом вода. По улицам плывут моторки.

Больше всего пострадали жители северной части: вода там в домах на уровне половины окна. В южной— где-то 10 см над полом.

Фото: Вести Верхоянья

Дом одного из селян, Иннокентия, вообще чуть не унесло течением. Река размыла берега, и жилище стало уносить. Дружные суордахцы среагировали быстро, они привязали его к машинам и стали тянуть.

— Три машины тянули дом, еле спасли, — рассказала жительница села.

Но веранда оторвалась и уплыла по течению.

По словам собеседницы, эвакуировали около 20 человек, 40 местных детей перевезли в лагерь в Якутске. Остальные, которым некуда идти, остались жить в затопленном селе.

— Во двор, в туалет или к коровам, выходили в высоких резиновых сапогах. Вода по колено была, течение сильное. Еле передвигались, — описывает свою жизнь в последние дни Саргылана.

Своих коров она поставила в отдельном загоне на возвышенности во дворе, так как коровник затопило. Некоторые перегнали свой скот на старую ферму. Кошки и собаки переехали вместе с хозяевами в южную часть села. Собаки сидят где-нибудь на возвышенности во дворах, окруженные водой.

Фото: Вести Верхоянья

Машины тоже люди постарались перегнать на возвышенность, но у многих все равно затопило. То же и с бытовой техникой.

— Раздавали по буханке хлеба, немного консервов и по пять литров воды. Еду привозили раза три-четыре на вертолете. Пекарня тоже в воде, — продолжила рассказ жительница Суордаха.

Это уже третье затопление села: до этого топило в 2004 и 2013 годах. По словам собеседницы, в 2004-м вода хлынула сверху как морская волна. В этот раз она поднялась понемногу, не так быстро и резко. Но так же, как и тогда, весь поселок, который стоит между горами, оказался в воде.

— От горы до горы — море, — говорит она.

Фото: Вести Верхоянья

В данный момент вода в Суордахе уже спала. Вчера комиссия провела подсчет ущерба. Пострадавшим жителям должны выплатить компенсации.

Как поделилась собеседница, в 2013 году нескольким семьям отказали в выплате по причине того, что главы семейств, владельцы домов, ранее умерли. Хотя остальные члены семьи продолжают жить в доме и у них есть прописка. Она надеется, что в этот раз такого не будет и все нуждающиеся в помощи ее получат.

Суордах — небольшое село в Верхоянском районе на севере Якутии на берегу реки Дулгалах. Население — около 330 человек. Расстояние от районного центра Батагай — 162 километра по прямой. Это второе село в Якутии, которое затопило из-за обильных осадков в регионе.

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