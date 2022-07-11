После паводка в большей части Якутии снизился класс пожарной опасности

Фото: МЧС Якутии

Власти Якутии сообщили о снижении класса пожароопасности на большей части территорий республики. Вероятно это произошло после аномальных осадков и паводков – сейчас в регионе затоплены пять сел, вода угрожает еще нескольким населенным пунктам.

Вместе с тем, в Якутске и окрестностях несмотря на дожди сохраняется высокий, пятый класс пожароопасности. Такой же класс продолжает действовать в Томпонском районе. В Оймяконском районе зафиксирован высокий четвертый класс, а в остальных районах Якутии он упал ниже третьего.

«Больше всего лесных пожаров в Нерюнгринском, Алданском и Усть-Майском районах. Всего на тушение лесных пожаров привлечен 471 человек, задействовано 18 единиц техники. На тушении работают 4 воздушных судна, на авиапатрулировании - 6», – добавили в правительстве.

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