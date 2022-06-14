В Якутске появится Казанский сквер

Фото: 2ГИС

В конце июня делегация Татарстана примет участие в церемонии закладки символического камня на месте строительства нового сквера в Якутске, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новый сквер назван Казанским, он будет расположен около Якутского художественного училища имени П.П. Романова по улице Горького.

Фото: 2ГИС

Отмечается, что проект инициирован татарской общиной Якутска и поддержан мэрией города и правительством республики. Строительство сквера будет полностью финансироваться Татарстаном.

Муса Джалиль. Фото: realnoevremya.ru

В сквере также планируется установка бюста татарскому поэту Мусе Джалилю. Муса Муса Джалиль (Залилов) — герой Советского Союза, общественный деятель, стоявший у истоков новой татарской культуры. В 1941 году был призван на фронт Великой Отечественной войны, казнен фашистами в 1944 году.

Ранее сообщалось, что Дни Татарстана в Якутии пройдут с 22 по 25 июня. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня основания Якутской АССР – в эти дни будет проведен форум «Татарстан-Якутия», а также деловые встречи, семинары и круглые столы представителей двух республик.

Дни Якутии в Татарстане проходили в Казани в июне прошлого года, их посетила большая якутская делегация во главе с руководителем республики Айсеном Николаевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии в июне пройдут Дни Татарстана (подробнее)

В Якутии покажут кино из Татарстана (подробнее)