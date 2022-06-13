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Спорт13 июня 2022 7:05

В Якутске начался чемпионат Дальнего Востока по боксу среди мужчин

Победители получат путевки на чемпионат России
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Спорт Якутии

Фото: Спорт Якутии

Во Дворце спорта «50 лет Победы» начались бои в рамках чемпионата Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин, который пройдет с 13 по 17 июня.

Об этом сообщает республиканское Минспорта и издание «Спорт Якутии». Схватки начались в 14:00 по местному времени. Их можно посмотреть по этой ссылке.

Фото: Минспорта Якутии

Фото: Минспорта Якутии

Зональный чемпионат станет отборочным на чемпионат России. Отмечается, что путевки на главный ринг страны достанутся только победителям. Участие в чемпионате принял главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов, который на днях специально для этого прилетел в Якутск.

Всего в соревнованиях примут участие 69 боксеров из семи регионов Дальнего Востока: Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Приморский край, Магаданская область, Сахалинская область и Якутия.

В двенадцати боях первого дня на ринг выйдут 11 якутских боксеров.

Спорт: БОКС