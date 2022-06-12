В Историческом парке Якутска открылась выставка «Путь театра»

Фото: «Россия — Моя история»

12 июня в Якутске в историческом парке «Россия — Моя история» торжественно открылась уникальная выставка театров и музеев Якутии, сообщает пресс-служба исторического парка.

Фото: «Россия — Моя история»

Отмечается, что экспозиция «Путь Театра» имеет важнейшее значение для театрального искусства республики и станет основой его будущего развития.

Фото: «Россия — Моя история»

«На весь июнь Якутск станет самым театральным городом в России», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: «Россия — Моя история»

Через две недели в Якутске состоится I Конгресс национальных театров России. Для гостей Конгресса выставку откроет председатель Ассоциации Российских национальных театров Валерий Фокин, также являющийся художественным руководителем Александрийского театра.

Фото: «Россия — Моя история»

«Нашим театрам есть чем гордиться. Тот путь, что они прошли, будет интересен всей Российской Федерации», — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Фото: «Россия — Моя история»

На выставке площадью 800 квадратных метров представлены девять театров Якутии, передает ТАСС. Это Саха академический театр, Театр юного зрителя, Русский драматический театр, Театр оперы и балета, Театр Олонхо, Театр эстрады, Национальный театр танца, Нюрбинский государственный передвижной театр, Театр коренных малочисленных народов Севера.

Фото: «Россия — Моя история»

Также на выставке использованы экспонаты, связанные с историей театрального искусства, из Музея музыки и фольклора народов Якутии, Национального художественного музея и Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера. Это фотографии, копии картин, личные вещи выдающихся деятелей культуры.

Фото: «Россия — Моя история»

Композиция выставки разделена на тринадцать секций — в каждой секции представлены архивные фотографии и видеоматериалы, афиши, эскизы декораций и костюмов, реквизиты и сценические костюмы участников выставки.

Фото: «Россия — Моя история»

Фото: «Россия — Моя история»

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