В Историческом парке Якутска открылась выставка «Путь театра»

Фото: «Россия — Моя история»
12 июня в Якутске в историческом парке «Россия — Моя история» торжественно открылась уникальная выставка театров и музеев Якутии, сообщает пресс-служба исторического парка.
Фото: «Россия — Моя история»
Отмечается, что экспозиция «Путь Театра» имеет важнейшее значение для театрального искусства республики и станет основой его будущего развития.
Фото: «Россия — Моя история»
«На весь июнь Якутск станет самым театральным городом в России», — подчеркнули в пресс-службе.
Фото: «Россия — Моя история»
Через две недели в Якутске состоится I Конгресс национальных театров России. Для гостей Конгресса выставку откроет председатель Ассоциации Российских национальных театров Валерий Фокин, также являющийся художественным руководителем Александрийского театра.
Фото: «Россия — Моя история»
«Нашим театрам есть чем гордиться. Тот путь, что они прошли, будет интересен всей Российской Федерации», — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.
Фото: «Россия — Моя история»
На выставке площадью 800 квадратных метров представлены девять театров Якутии, передает ТАСС. Это Саха академический театр, Театр юного зрителя, Русский драматический театр, Театр оперы и балета, Театр Олонхо, Театр эстрады, Национальный театр танца, Нюрбинский государственный передвижной театр, Театр коренных малочисленных народов Севера.
Фото: «Россия — Моя история»
Также на выставке использованы экспонаты, связанные с историей театрального искусства, из Музея музыки и фольклора народов Якутии, Национального художественного музея и Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера. Это фотографии, копии картин, личные вещи выдающихся деятелей культуры.
Фото: «Россия — Моя история»
Композиция выставки разделена на тринадцать секций — в каждой секции представлены архивные фотографии и видеоматериалы, афиши, эскизы декораций и костюмов, реквизиты и сценические костюмы участников выставки.
Фото: «Россия — Моя история»
Фото: «Россия — Моя история»
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