Медики Якутии начали получать президентские выплаты за борьбу с COVID-19

Cвыше 102 млн рублей направили из федерального бюджета в Якутию для выплаты медработникам, борющимся с COVID-19. Деньги получили более 2 тысяч медработников. Кроме того, из регионального бюджета на доплаты ушло более 50 млн рублей.

Напомним, что на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать врачам, работающим с пациентами с COVID-19, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч.

Республиканская выплата врачам составила 66 тысяч рублей, среднему медперсоналу - 40 тысяч, младшему - 20 тысяч. Выплаты начисляются пропорционально отработанному времени вместе зарплатой с 17 марта 2020 года до окончания борьбы с распространением вируса. В Якутской республиканской больнице доплату за работу в тяжелых условиях пандемии инфекции коронавируса получают 370 человек: врачи, медицинские сестры, санитары, технические работники. По словам Натальи Портнягиной, врача-инфекциониста этой больницы, все, кто работает в «ковидном» отделении, получили выплаты за март и апрель. «Это большая помощь для нас всех, очень стимулирует. Мы сможем оплатить кредиты, у многих ипотека. Очень благодарны президенту за оказанную помощь», - делится Наталья. Дома врача-инфекциониста ждут двое детей – 7 и 3 лет, а также муж, который работает в МВД.

Первомайская демонстрация медиков обсерватора. Автор фото: Зоя ИГНАТЬЕВА

Медсестра Евдокия Саввинова рассказала, что ее откомандировали в один из обсерваторов Якутска 24 апреля. «Мы уже получили часть положенных нам дополнительных выплат. Рады, что государство поддерживает нас таким образом. Действительно тяжело работать в таких условиях – и физически, и морально. Дома меня очень ждет семья – суд, трое детей и моя мама», - говорит Евдокия.

Отметим, что в апреле текущего года по поручению президента России Владимира Путина вышло два постановления правительства РФ, которые гарантируют повышение зарплаты и стимулирующих выплат медработникам за особые напряжённые условия труда, за сложность работы в ситуации пандемии COVID-19.