Защитные костюмы для врачей от Фонда развития Дальнего Востока поступили в Якутию

Первая партия средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), уже поступила в Якутию. Это 8 тысяч одноразовых костюмов для инфекционистов, 12 тысяч одноразовых перчаток, 16 тысяч многоразовых очков и еще порядка 30 тысяч респираторов. По словам вице-президента Фонда Анатолия Бобракова, данную программу можно разделить на две части. «Первая часть – прямая финансовая помощь дальневосточным регионам. Вторая часть программы – обеспечение дальневосточных врачей средствами индивидуальной защиты. Скоро на Дальний Восток поступит 100 тысяч защитных костюмов, более 100 тысяч защитных очков и 200 тысяч респираторов», – пояснил он.

Фото: пресс-служба правительства Якутии.

Порядка 1,5 тысяч защитных костюмов и 75 тысяч масок, выделенных по поручению зампредседателя правительства РФ в ДФО Юрия Трутнева, поступили в Нерюнгринский район республики. Как сообщил главный врач Нерюнгринской ЦРБ Алексей Яворский, все поступившие средства защиты приняты и направлены в медицинские учреждения. «Хотим выразить огромную благодарность Фонду развития Дальнего Востока и Арктики, а также федеральному и республиканскому руководству, всем компаниям, которые протягивают медикам руку помощи в это сложное время», - сказал главный врач.

По его словам, Нерюнгринская центральная больница подготовила на базе педиатрического отделения 12 реанимационных коек для пациентов с тяжелой формой заболевания, инфекционный госпиталь на 26 коек для лечения пациентов средней степени тяжести на базе инфекционного отделения, а также инфекционный госпиталь для лечения пациентов легкой степени тяжести на 42 койки на базе Серебряноборской городской больницы.

Фото: пресс-служба правительства Якутии.

Кроме того, в якутский поселок Нижний Бестях доставили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Ценный груз безвозмездно направлен группой компаний «Доброфлот».

Напомним, что по распоряжению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, 1 млрд рублей направят в регионы Дальнего Востока в качестве помощи на борьбу с пандемией из внебюджетных источников. Средства выделяет Фонд развития Дальнего Востока совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

Фото: пресс-служба правительства Якутии.

В списке переданного якутским медикам - средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, средства для дезинфекции автомобилей и помещений, электрические распылители антисептика, локтевые диспансеры антисептиков для медицинских учреждений. Как только начнут курсировать паромные переправы по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» - подаренный груз для медучреждений будет доставлен в Якутск.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что правительством принят ряд решений по помощи регионам. 32,4 млрд рублей выделено на оснащение медоборудования и коечного фонда. На Дальний Восток из них пойдет 2,3 млрд рублей. Якутии выделено 388 млн рублей.