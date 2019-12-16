Мэрия Якутска отказывается работать с бездомными животными

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что на ближайшей сессии городских депутатов будет рассматриваться вопрос о передаче полномочий по работе с безнадзорными животными на республиканский уровень. Администрация города признала этот вопрос слишком дорогим.

- С нового года в России вступает в силу новый закон об ответственном обращении с животными. Должны быть созданы приюты, где агрессивные животные будут содержаться пожизненно. Всех остальных мы обязаны стерилизовать, чипировать, вакцинировать и отпустить обратно. Всё это очень не дешево. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, и защите населения от болезней, общих для человека и животных – это государственные полномочия, которые в 2014 году были переданы муниципалитетам республики. При этом, финансирование из республики за эти годы уменьшилось вдвое. Чтобы исполнять эти функции муниципальное предприятие тратило свои деньги, но вы знаете, что "Жилкомсервис", да и местный бюджет, больше не в состоянии тратить на это свои средства. Речь идёт о десятках миллионов. Нам не хватает даже на ремонт школ и садиков, - написала глава в своем Instagram.

Проблема с бездомными животными стоит перед многими районами республики, жители часто обращаются с жалобами в инстанции. На решение всех вопросов по отлову, содержанию и вакцинации Департамент ветеринарии выделяет 6 миллионов рублей, что по словам Авскентьевой слишком мало.

- Мы признаем, что за 6 миллионов рублей в год, которые выделяет республиканский Департамент ветеринарии, мы не сможем работать. На ближайшей сессии Якутской городской думы, в соответствии с федеральным законодательством, наши депутаты рассмотрят вопрос об отказе выполнения городом этих функций и возвращении их обратно на уровень республики. Так будет честнее перед всеми. Прежде всего, для безопасности людей, - подытожила мэр.