2019-12-13T04:52:46+03:00
Общество

Якутские депутаты отклонили законопроекты, меняющие время продажи алкоголя

Вердикт был вынесен на XII пленарном заседании Госсобрания Ил Тумэн
Ольга Донская
Поделиться:
Закон о продаже алкоголя остался без изменений.Закон о продаже алкоголя остался без изменений.
Изменить размер текста:

12 декабря на XII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) под председательством Петра Гоголева, народные депутаты Якутии несколько законопроектов, касающихся вопросов реализации алкогольной продукции. Законопроект о внесении изменений в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Якутии», после долгого обсуждения, был отклонен.

После этого решения депутат Игорь Григорьев снял с повестки заседания свой законопроект о полном запрете розничной продажи спиртного в населённых пунктах республики.

Далее Госсобрание рассмотрело инициативы своих коллег Гаврила Парахина и Виктора Федорова, которые предлагали внести изменения времени реализации алкогольной продукции. Парахин выступал за изменение времени продажи спиртного, вместо с 14:00 до 20:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00. Федоров предложил свой вариант – продавать алкоголь с 16:00 до 22:00 часов.

Данные законопроекты вызвали неоднозначную реакцию у народных депутатов Якутии. Было задано много вопросов, высказаны достаточно полярные мнения, но в итоге оба законопроекта были отклонены и на территории Якутии алкоголь будет продаваться, как и прежде, с 14:00 до 20:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Дети войны: в Якутии льготы получат еще 887 человек
Якутию посетит трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин
ГАИ Якутии получила 62 новых служебных автомобиля
В Якутске 16 человек заболели корью
Якутянин оказывал медицинские услуги без лицензии и заработал на этом 3 миллиона рублей
За нарушение санитарных норм в Нерюнгри на три месяца закрыли магазин
Якутские полицейские раскрыли угон по горячим следам
В Якутии завершается сезон охоты на лося, оленя и косулю
Народные театры Якутии показывают свое творчество на сцене Сахатеатра
В Якутске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
В Якутске мужчину дважды ограбил один и тот же человек
В Москве представлена экспозиция культуры и традиций Якутии
О, спорт! Ты - мир: в Якутске пройдет первенство по танцевальному спорту
Пять якутских зайцев переехали в Нижний Новгород
В селе Чурапча 122 человека переехали в благоустроенное жилье
После митинга диализных больных в Якутске, социальное такси вновь заработало
В Усть-Алданском районе директор муниципального учреждения заключил контракт с фирмой, которую сам и основал
Женщина-оленевод потеряла сына во время запоя
Подведены итоги пожароопасного сезона в Якутии
На дорогах Якутии сдали последний объект
Компании «Ростех» и «ВИС» создали консорциум для строительства моста через реку Лена
В Якутии водитель переехал пешехода, лежащего на дороге
Из Якутска можно будет доехать до вокзала в Нижнем Бестяхе на автобусе
В Якутии создадут список медучреждений, нуждающихся в капремонте
Новый фельдшерский пункт открылся в Алданском районе