Якутские депутаты отклонили законопроекты, меняющие время продажи алкоголя

12 декабря на XII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) под председательством Петра Гоголева, народные депутаты Якутии несколько законопроектов, касающихся вопросов реализации алкогольной продукции. Законопроект о внесении изменений в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Якутии», после долгого обсуждения, был отклонен.

После этого решения депутат Игорь Григорьев снял с повестки заседания свой законопроект о полном запрете розничной продажи спиртного в населённых пунктах республики.

Далее Госсобрание рассмотрело инициативы своих коллег Гаврила Парахина и Виктора Федорова, которые предлагали внести изменения времени реализации алкогольной продукции. Парахин выступал за изменение времени продажи спиртного, вместо с 14:00 до 20:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00. Федоров предложил свой вариант – продавать алкоголь с 16:00 до 22:00 часов.

Данные законопроекты вызвали неоднозначную реакцию у народных депутатов Якутии. Было задано много вопросов, высказаны достаточно полярные мнения, но в итоге оба законопроекта были отклонены и на территории Якутии алкоголь будет продаваться, как и прежде, с 14:00 до 20:00 часов.