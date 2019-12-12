2019-12-12T06:51:04+03:00
Общество

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о платном проезде по будущему мосту через реку Лена

Сообщения о плате за проезд появились в ряде республиканских СМИ
Ольга Донская
Поделиться:
За пользование дорогой будут платить многотонные грузовики.За пользование дорогой будут платить многотонные грузовики.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о платном проезде по будущему Ленскому мосту для легковых автомобилей. Платить за пользование объектом будут только грузовые авто.

- Неверно истолкованы конкурсные документы, размещённые в открытом доступе, в том числе информация по параметрам платности проезда, которая должна быть в обязательном порядке заявлена в концессионном соглашении, – сказал Айсен Николаев.

По требованию действующего законодательства, в проекте соглашения нужно отразить максимально допустимый размер платы за проезд по всем категориям транспортных средств. В этих цифрах отражена возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории Якутии, если они будут построены.

- Но это не значит, что плата будет введена. Подчеркну, по Ленскому мосту платы для легковых автомобилей не будет, – подытожил Ил Дархан.

Глава также напомнил о норме Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», согласно которому легковушки и мотоциклы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут ездить бесплатно, даже если на дороге установлен платный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
О, спорт! Ты - мир: в Якутске пройдет первенство по танцевальному спорту
Пять якутских зайцев переехали в Нижний Новгород
В селе Чурапча 122 человека переехали в благоустроенное жилье
После митинга диализных больных в Якутске, социальное такси вновь заработало
В Усть-Алданском районе директор муниципального учреждения заключил контракт с фирмой, которую сам и основал
Женщина-оленевод потеряла сына во время запоя
Подведены итоги пожароопасного сезона в Якутии
На дорогах Якутии сдали последний объект
Компании «Ростех» и «ВИС» создали консорциум для строительства моста через реку Лена
В Якутии водитель переехал пешехода, лежащего на дороге
Из Якутска можно будет доехать до вокзала в Нижнем Бестяхе на автобусе
В Якутии создадут список медучреждений, нуждающихся в капремонте
Новый фельдшерский пункт открылся в Алданском районе