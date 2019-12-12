Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о платном проезде по будущему мосту через реку Лена

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о платном проезде по будущему Ленскому мосту для легковых автомобилей. Платить за пользование объектом будут только грузовые авто.

- Неверно истолкованы конкурсные документы, размещённые в открытом доступе, в том числе информация по параметрам платности проезда, которая должна быть в обязательном порядке заявлена в концессионном соглашении, – сказал Айсен Николаев.

По требованию действующего законодательства, в проекте соглашения нужно отразить максимально допустимый размер платы за проезд по всем категориям транспортных средств. В этих цифрах отражена возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории Якутии, если они будут построены.

- Но это не значит, что плата будет введена. Подчеркну, по Ленскому мосту платы для легковых автомобилей не будет, – подытожил Ил Дархан.

Глава также напомнил о норме Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», согласно которому легковушки и мотоциклы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут ездить бесплатно, даже если на дороге установлен платный проезд.