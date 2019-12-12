Якутский депутат призвал сократить траты на содержание автопарка и аппарата Госсобрания Ил Тумэн

Депутат Виктор Федоров рассказал сколько расходов понесет бюджет на содержание аппарата Госсобрания Ил Тумэн. По подсчетам эта сумма составит 335.,3 миллиона рублей.

Из них 8 миллионов уйдет на рекламу и PR, на полиграфические услуги 2,5 миллиона, на ребрендинг сайта 3 миллиона и на командировки депутатов 19 миллионов рублей. На данный момент в Ил Тумэн заняты 172 работника и 25 водителей, которые помогают обеспечить деятельность 19 депутатов, работающих на постоянной основе.

- Вторым моим предложением было сокращение на 10 млн рублей содержание автопарка Ил Тумэна. И еще на 10 — содержание самого Госсобрания. 10 миллионов из них направить на создание якутско-русского, русско-якутского электронного словаря. Сегодня, если нет языка в Интернете, он мертвый для мирового сообщества. Оставшиеся 10 миллионов — на регистрацию якутских брендов: Полюса Холода, Ленских Столбов и т. д., - написал Федоров в своем Фейсбук.

Сравнительная таблица расходов региональных законодательных органов.Фото: Социальные сети

Зампред правительства Ольга Балабкина поддержала предложение депутата с пояснением, что у правительства свои планы на этот счет.

- 19 миллионов у нас уходят на командировочные. Не знаю, нужно ли столько командировок, но элементарно можно экономить на бонусных программах. У нас депутаты летают по служебным делам, накапливая бонусные мили на своем личном счету. Спрашиваю: почему бонусы не поступают в Ил Тумэн? Сказали, что эту работу будут проводить, - вопрошает Виктор Федоров, - По моим прикидкам сейчас безболезненно в Ил Тумэне можно 24 человека сократить и 32 убрать с государственно-гражданской службы. Предложил сократить 10 аппаратчиков Ил Тумэна и снизить расходы на обслуживание служебных авто. У нас их штук 25, каждая обходится бюджету тысяч в 100 в месяц. От половины автопарка можно смело отказываться. При необходимости выделять средства на такси и компенсацию использования личного автотранспорта.