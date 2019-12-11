В Якутии сократят 784 человека из младшего и среднего медперсонала

В Госсобрании Ил Тумэн депутаты обсудили вопросы оптимизации здравоохранения Якутии. Министр здравоохранения республики Елена Борисова сообщила о том, что большинство обращений граждан указывает на низкое качество медицинского обслуживания.

Сейчас республика занимается определением перечня медицинских организаций, требующих капитального ремонта и реконструкции. В модернизации участвуют поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы. В настоящее время в Якутии первичное звено здравоохранения представлено 34 центральными районными больницами, 151 участковой больницей, 66 врачебными амбулаториями, 208 фельдшерско-акушерскими пунктами и 4 поликлиниками города Якутска. К первичной медико-санитарной помощи также относится служба скорой медицинской помощи, которая представлена одной станцией скорой медицинской помощи и 42 отделениями в центральных районных и городских больницах.

Оптимизация коснется более 200 медучреждений. Будут созданы 4 фельдшерско-акушерских пункта, 99 участковых больниц и 3 врачебные амбулатории будут преобразованы во врачебные амбулатории с отделениями ЦРБ. 6 участковых больниц и 7 врачебных амбулаторий — в офисы врачей общей практики. 1 участковая больница и 15 врачебных амбулаторий — в ФАПы. 38 ФАПов, 1 участковая больница и 2 врачебные амбулатории — в фельдшерские пункты, 45 участковых больниц — во врачебные амбулатории с койками оперативного развертывания. Ликвидации подлежат 4 ФАПа. Также, по словам председателя правительства республики Владимира Солодова, в республике будет сокращено 784 человека из числа среднего и младшего медицинского персонала.

- В республике сокращения врачей не произойдет, под сокращение подпадают только работники среднего и младшего звена. Нам нужно меняться, выходить на квалифицированную и качественную медицинскую помощь, поэтому мы сосредоточены на местных больницах, нужно развиваться с учетом новых реалий, сама система будет меняться, чтобы вписаться в федеральную программу модернизации здравоохранения, — сказал Солодов.