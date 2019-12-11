2019-12-11T03:32:34+03:00
Общество

#Россию_в_олимпиаду2020: министр спорта Якутии призвал присоединиться к акции поддержки

У российской стороны есть 21 день чтобы оспорить решение WADA
Ольга Донская
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Акция поддержки пройдет в социальных сетях.Акция поддержки пройдет в социальных сетях.Фото: ЯСИА
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9 декабря, в Лозанне (Швейцария) Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендацией комитета по соответствию ввести санкции в отношении российского спорта сроком на четыре года. Согласно этому Россия отстраняется от крупных соревнований на 4 года, включая Олимпиаду в Токио и чемпионаты мира.

Сейчас у российской стороны есть 21 день для того, чтобы оспорить данное решение. Министр по физической культуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев прокомментировал ситуацию и призвал общественность поддержать акцию #россию_в_олимпиаду2020, #поддержи_россию_в_спорте», суть которой в том, чтобы выложить в социальных сетях фото на фоне российского флага и отметить хештэги.

- В отношении чистых спортсменов, которые посвятили всю свою жизнь служению спорту – это политический геноцид и как точно отметил Президент страны Владимир Путин – любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Мы все прекрасно помним, как в 2016 году Сардаана Трофимова лишилась возможности принять участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, как тогда офицеры ВАДА действовали в отношении нашего борца Виктора Лебедева, и как долго российская сторона добивалась справедливости в судебных разбирательствах, чтобы хоть частично восстановить свои права. На этот раз они хотят отнять мечты у сотни наших сограждан, достойных людей и спортсменов, которые своим честным трудом заслуживают эти Игры, - заявил министр спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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