«Гордость Якутии»: правительство республики наградило лучших представителей профессий этого года

10 декабря в Доме Правительства №2 прошло подведение итогов всенародной премии «Гордость Якутии-2019» и чествование победителей, выбранных якутянами в этом году. Нагрудные знаки и удостоверения вручал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Главная цель «Гордость Якутии» - привлечение внимания общественности к созидательному труду современников, профессионалов, вносящих большой вклад в производственный потенциал республики. Этот проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Наша гордость» холдингом «Сахамедиа» с участием Правительства Якутии и органов государственной власти с 2017 года.

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

- Этот проект важен тем, что герой – это тот, кто задает своим трудом образец для подражания, тот, кто делает профессию привлекательной и завораживает молодежь, сподвигая ее выбирать тот или профессиональный путь. Такие люди есть в любой сфере деятельности и каждый день они окружают нас, - сказал Владимир Солодов.

В проекте приняли участие человек за которых голосовали более 350 тысяч жителей Якутии. Всего в конкурсе 9 категорий: «Эколого-доброволец», «Работник ЖКХ», «Народный дипломат», «Труженик села», «Предприниматель», «Медицинский работник», «Учитель», «Династия строителей» и «Театральный деятель».

Кроме того, генеральный директор холдинга «Сахамедиа» Алексей Чертков вручил специальную премию певцу Победы, заслуженному артисту Российской Федерации, народному артисту республики Александру Самсонову в номинации «Подвиг».

Генеральный директор медиахолдинга "Сахамедиа" Алексей Чертков.

- Это премия посвящена знаменательной дате, которую будет праздновать весь наш народ, 75-летию Великой Победы. Вы все знаете, что у нас в республике есть удивительный человек, который объездил все районы, улусы республики, который встречался почти со всеми участниками Великой Отечественной войны, гордо и почетно носящий звание певец Победы, – сказал Алексей Чертков.