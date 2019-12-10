Верните социальное такси: в Якутске гемодиализные больные вышли на митинг в -40 градусов

10 декабря, пациенты, получающие гемодиализное лечение, вышли на митинг на площадь Ленина в Якутске. Люди требовали у заместителя Председателя Правительства Якутии Ольги Балабкиной разъяснения о сложившейся ситуации по транспортировке больных до места лечения.

Как пояснили митингующие, на днях они получили смс-уведомление о прекращении перевозок от субподрядчика. Заместитель Председателя Правительства Ольга Балабкина и министр здравоохранения республики Елена Борисова разъяснили сложившуюся ситуацию, связанную с не согласованными действиями руководителя Якутмедтранса и субподрядчиками по их рассылке смс-уведомлений пациентам гемодиализа.

- Перевозка пациентов-гемодиализников не прекращалась. По всем недоразумениям разберёмся индивидуально. Правительством республики средства на осуществление услуг социального такси выделены в полном объёме. По всем прозвучавшим вопросам будут приняты соответствующие меры. Все вопросы перевозки урегулированы, – сказала Ольга Балабкина.

На это событие отреагировал глава Якутии Айсен Николаев, который дал поручение Правительству в течение двух дней решить вопрос с перевозкой больных-гемодиализников, разобраться с финансированием Сахамедтранса и компенсировать расходы больных на такси.

- Люди не должны страдать из-за взаимоотношений хозяйствующих структур, – подчеркнул Ил Дархан.