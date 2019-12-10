2019-12-10T04:03:02+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили пять человек на несанкционированной переправе у Нижнего Бестяха

Два автомобиля застряли в песках
Ольга Донская
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Женщины пытались согреться алкоголем.Женщины пытались согреться алкоголем.
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Ночью 8 декабря на пульт республиканской службы спасения поступил звонок, о застрявшем в песках автомобиле Toyota Corolla с тремя людьми в салоне. Бензин заканчивался, а самостоятельно вытащить авто люди не смогли.

На помощь выехала дежурная смена спасателей. Они помогли вытащить транспорт из песка в 400 метрах от поселка Нижний Бестях. Сразу после этого внимание спасателей привлек еще один автомобиль, стоявший в 500 метрах от спасенных. На вопрос, не заметили ли они там людей, водитель и пассажиры Тoyota Corolla ответили, что вокруг машины кто-то ходил, но его уже давно не было видно.

Старший смены Роман Крутихин решил проверить стоящую вдалеке машину. Он подъехал к автомобилю и обнаружил внутри него двух женщин. Стрелка бензобака при этом стояла на нуле. Оказалось, что женщины при попытке переправиться из Нижнего Бестяха в Якутск свернули с дороги и застряли в песках. Мобильной связи не было, выбраться они самостоятельно не смогли, и в довершение всего в машине закончился бензин. Чтобы согреться, женщины решили выпить крепкие алкогольные напитки.

Самостоятельно продолжать путь дальше они не могли, поэтому спасатели отвезли женщин в отделение полиции поселка Нижний Бестях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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