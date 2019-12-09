2019-12-09T10:58:47+03:00
Происшествия

Владимир Путин посмертно наградил якутянина спасшего троих детей

Иван Лисовенко работал мотористом в Якутском районе водных путей и судоходства
Ольга Донская
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Иван ценой своей жизни спас подростков.Иван ценой своей жизни спас подростков.Фото: Социальные сети
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Летом 2018 года в районе поселка Жатай, который стоит неподалеку от Якутска, погиб молодой спортсмен, моторист Якутского района водных путей и судоходства Иван Лисовенко. Молодой человек, находясь в краткосрочном рейсе ценой своей жизни спас троих детей смерти.

Вся семья Лисовенко речники и в июле 2018 года они получили задание – охранять остров во избежание происшествий. В 16:00 часов Иван пошел на обход вместе со своей женой и сестрой и заметил трех подростков, которые гуляли по мелководью, но решили уйти глубже. Иван предупредил их о глубине реки, но дети не послушались. Через какое-то время они начали тонуть, услышав крики, Иван Лисовенко побежал их спасать. Двоих он вытащил сразу, а третьего уже унесло течением, но несмотря на это он все-таки смог спасти утопающего. Выплыть самому Ивану уже не удалось…

9 декабря 2019 года вышел указ президента России Владимира Пути о награждении медалью «За спасение утопающих» Ивана Лисовенко - моториста-рулевого теплохода Якутского района водных путей и судоходства - филиала федерального бюджетного учреждения "Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей", Якутия (посмертно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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