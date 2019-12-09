В Якутске поздравили единственную в республике участницу обороны Москвы

5 декабря в России отмечается День Воинской Славы России. Именно в этот день начались контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

В честь праздника управление социальной защиты населения и труда республики поздравило и вручило подарки единственной в Якутии участнице обороны Москвы Лилию Коптелову.

Лилия Николаевна родилась 19 августа 1925 года в татарском городе Бугульма. В 1942 году вступила в ряды Советской Армии. С 18 ноября 1942 года по 15 сентября 1943 года проходила службу в Первом особом женском запасном стрелковом полку. Здесь Лилия Николаевна прошла курсы младших командиров, получила звание младшего сержанта.

В 1943 году была переведена в 232 отделение запасного стрелкового полка, зачислена в учебный батальон помощником командира взвода в роту пулеметчиков, где уже сама выступила инструктором по пулеметному делу. С октября 1943 года по май 1945 года переведена в Москву в 316 батальон противовоздушной обороны Первомайского района. Младший сержант-боец Коптелова была медсестрой в Бауманском госпитале.

После войны 36 лет проработала сначала вагоновожатой, а затем водителем трамвая в Магнитогорском металлургическом комбинате имени Сталина. Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими.

В Якутию Лилия Николаевна переехала к дочери в 1990 году. Сейчас несмотря на преклонный возраст, активная женщина состоит в клубе фронтовых подруг «Катюша», является членом Совета ветеранов Центрального округа и активно посещает все мероприятия.