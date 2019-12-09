2019-12-09T06:57:37+03:00
Происшествия

19,5 лет на двоих: в Якутии вынесен приговор двум вымогателям

Мужчины требовали у родственника одного из крупных предпринимателей 3,6 млн рублей
Ольга Донская
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Вымогательство всплыло после массовой драки, устроенной осужденными.Вымогательство всплыло после массовой драки, устроенной осужденными.
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В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о вымогательстве в Сунтарском районе. Фигурантами дела стали двое ранее судимых мужчин.

Осужденные, в мае 2018 года, сговорившись вымогали у родственника одного из крупных предпринимателей района 3 600 000 рублей разбив сумму на ежемесячные выплаты по 300 000 рублей. При общении со своей жертвой мужчины указывали на то, что они принадлежат к криминальному миру, а один из них и вовсе является „криминальным авторитетом“. Во время обыска в доме одного из вымогателей полицейские обнаружили более 100 незаконно хранящихся нарезных патронов.

Подсудимые вину не признали, но государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства, подтверждающие их виновность. В итоге один из преступников сядет на 10 лет и 6 месяцев, а второй на 9 лет.

Это не первое преступление парочки. О вымогательстве стало известно после массовой драки на паромной переправе в селе Сунтар, когда инициаторами побоища стали осужденные. Им не понравилось, что предприятие «Татыйыына» составило им конкуренцию и начало заниматься паромными перевозками.

На разборку бывшие заключенные приехали с вооруженной ножами и топорами подмогой в составе пяти человек, и избили двоих работников фирмы-конкурента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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