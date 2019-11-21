2019-11-21T06:01:03+03:00
Общество

«Мы – будущее России!»: школьники Якутии каждый день будут петь гимн страны

Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев
Ольга Донская
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Указ вступил в силу 21 ноября.Указ вступил в силу 21 ноября.Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о приоритетной цели государственной политики республики - воспитании развитого и социально ответственного гражданина Российской Федерации.

В пункте 3 нового документа Ил Дархан поручает администрации главы и правительству республики "ведение в практику общеобразовательных организаций Якутии ежедневное исполнение Государственного гимна Российской Федерации"

Также Айсен Николаев поручил разработать и реализовать проект «Мы – будущее России», который будет объединять государство, науку, общественные институты и граждан в воспитании детей. Этот проект призван помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами».

Согласно четвертому пункту указа госсобранию Ил Тумэн рекомендовано "предусмотреть совершенствование законодательства в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи".

Глава Якутии с директором школы №5. Фото: Из личного архива героя публикации

Глава Якутии с директором школы №5.Фото: Из личного архива героя публикации

Уже сегодня, 21 ноября, Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева первыми подали пример и спели гимн страны вместе с учениками столичной средней школы №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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