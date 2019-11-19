2019-11-19T09:31:18+03:00
Общество

Угледобывающая компания «Якутуголь» сливала в реку Верхняя Нерюнгра технические воды

Также, компания не установила границы санитарно-защитной зоны объектов
Ольга Донская
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Компании выписали штрафы на сумму 70 тысяч рублей.Компании выписали штрафы на сумму 70 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
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Якутская природоохранная прокуратура провела проверку в отношении угледобывающей компании «Якутуголь» в Нерюнгринском районе. Установлено, что компания не направила в уполномоченный орган заявление об установлении границы санитарно-защитной зоны объектов, осуществляющих выбросы в атмосферный воздух.

Кроме того, во время осмотра акватории реки Верхняя Нерюнгра и территории обогатительной фабрики «Нерюнгринская» в районе шламового хозяйства предприятия был установлен слив технологических вод в реку, что не было указано в разрешительных документах на водопользование. Также координаты санкционированных сливов не соответствовали их фактическому расположению.

Якутская природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя компании представление. Компания как юридическое и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму более 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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