Угледобывающая компания «Якутуголь» сливала в реку Верхняя Нерюнгра технические воды

Якутская природоохранная прокуратура провела проверку в отношении угледобывающей компании «Якутуголь» в Нерюнгринском районе. Установлено, что компания не направила в уполномоченный орган заявление об установлении границы санитарно-защитной зоны объектов, осуществляющих выбросы в атмосферный воздух.

Кроме того, во время осмотра акватории реки Верхняя Нерюнгра и территории обогатительной фабрики «Нерюнгринская» в районе шламового хозяйства предприятия был установлен слив технологических вод в реку, что не было указано в разрешительных документах на водопользование. Также координаты санкционированных сливов не соответствовали их фактическому расположению.

Якутская природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя компании представление. Компания как юридическое и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму более 70 тысяч рублей.