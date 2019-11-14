2019-11-14T10:15:31+03:00
Общество

Фотофакт: на площади Орджоникидзе в Якутске «выросла» елочка

Зеленую красавицу уже начали «наряжать»
Нинель ГУСЕВА
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В этом году работы по установке главного праздничного дерева начались на неделю раньше.В этом году работы по установке главного праздничного дерева начались на неделю раньше.Фото: Нинель ГУСЕВА
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На площади Орджоникидзе в Якутске «выросла» елочка. Работы по сборке каркаса и установке новогоднего дерева начались 13 ноября – на неделю раньше, чем в прошлом году.

Сегодня зеленую красавицу уже начали «наряжать». Убранство 23-метровой елки выполнено в национальном стиле.

Убранство 23-метровой елки выполнено в национальном стиле. Фото: Нинель ГУСЕВА

Убранство 23-метровой елки выполнено в национальном стиле.Фото: Нинель ГУСЕВА

Традиционно елку на площади Орджоникидзе устанавливает мэрия Якутска, а на площади Ленина – республиканские власти. Зажжение главного символа Нового года состоится 1 декабря в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В церемонии примут участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица Зима и сказочные герои.

В прошлом году власти республики впервые заменили ветки на главном новогоднем дереве с живых на искусственные. Фото: Нинель ГУСЕВА

В прошлом году власти республики впервые заменили ветки на главном новогоднем дереве с живых на искусственные.Фото: Нинель ГУСЕВА

Что интересно, установка новогодней елки на площади Ленина в Якутске, которая началась еще 6 ноября, пока дальше каркаса не продвинулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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