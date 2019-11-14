«Зима начинается с Якутии»: фестиваль начнется 25 ноября

Одним из ярких мероприятий в республике является фестиваль «Зима начинается с Якутии». Мероприятие пройдет с 25 ноября по 1 декабря в Якутске.

Фестиваль стал настоящим брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Все желающие познакомиться поближе с Якутией и ее бытом приглашены в ЦСП «Триумф» на, практически одноименный, фестиваль «Тепло Якутии» на котором будут представлены новинки меховой моды – унты, шубы, головные уборы, рукавицы и многое другое, от российских и местных производителей. Также гости могут посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов и ремесел, выставку энергосберегающих теплоизоляционных материалов, энергогенерирующих установок и отопительных систем, выставку традиционного национального жилища коренных малочисленных народов Севера.

Помимо развлекательной программы пройдет и деловая – будут открыты дискуссионные площадки «Объединение потенциала мастеров народных художественных промыслов и мехового производства как импульс для развития меховой отрасли республики» и «Скорняжное производство в современных рыночных условиях».

Также среди гостей фестиваля разыграют призы от компании «Сахабулт».