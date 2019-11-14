2019-11-14T07:39:31+03:00
Звезды

«Зима начинается с Якутии»: фестиваль начнется 25 ноября

Мероприятие уже стало брендом республики
Ольга Донская
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Среди гостей будут разыграны призы от компании "Сахабулт".Среди гостей будут разыграны призы от компании "Сахабулт".Фото: ЯСИА
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Одним из ярких мероприятий в республике является фестиваль «Зима начинается с Якутии». Мероприятие пройдет с 25 ноября по 1 декабря в Якутске.

Фестиваль стал настоящим брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Все желающие познакомиться поближе с Якутией и ее бытом приглашены в ЦСП «Триумф» на, практически одноименный, фестиваль «Тепло Якутии» на котором будут представлены новинки меховой моды – унты, шубы, головные уборы, рукавицы и многое другое, от российских и местных производителей. Также гости могут посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов и ремесел, выставку энергосберегающих теплоизоляционных материалов, энергогенерирующих установок и отопительных систем, выставку традиционного национального жилища коренных малочисленных народов Севера.

Помимо развлекательной программы пройдет и деловая – будут открыты дискуссионные площадки «Объединение потенциала мастеров народных художественных промыслов и мехового производства как импульс для развития меховой отрасли республики» и «Скорняжное производство в современных рыночных условиях».

Также среди гостей фестиваля разыграют призы от компании «Сахабулт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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