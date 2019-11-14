2019-11-14T06:48:50+03:00
Общество

Мэрия Якутска отреагировала на инцидент в одном из автобусов города

Пассажир ударил водителя маршрутки во время движения
Ольга Донская
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По словам участника конфликта, водитель насильно удерживал школьника.По словам участника конфликта, водитель насильно удерживал школьника.Фото: Социальные сети
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Сегодня заместитель главы Якутска Евгений Григорьев провел рабочее совещание по инциденту в автобусе маршрута № 5, случившегося 12 ноября, с участием водителя автобуса, представителя маршрута и пассажира.

Пассажир автобуса начал словесную перепалку с водителем, опрокинул лоток с деньгами и в порыве ярости ударил мужчину.

- Он удерживал ребёнка, у которого не хватало за проезд. Женщина, которая с ним ругается как раз говорит ему об этом. Женщины заступились за мальчика, и он его выпустил. Но при этом стал ругаться уже несколько остановок с женщинами. И вот тут уже я к нему подошёл и да, грубо, ударив (не знаю можно ли это считать ударом по плечу) сказал вести себя нормально. Нет он стал такой реально большой бугай кричать про полицию. И качать свои права, типо он не при делах. Да я ему грубо сказал ехать дальше, после чего он стал качать права снова, типа не поедет и всё такое, - пишет в своем Instagram участник конфликта.

Ко всему прочему, по его словам, у водителя опасная манера езды.

- Там не показан сам водитель (было бы хорошо его показать потом) он больше меня это, во-первых, во-вторых не показано то, что спровоцировало и да он грубый, большой приезжий водитель. Есть у приезжих водителей привычка ругаться в автобусе (я не националист, но это бесит реально), - пишет мужчина.

На встрече в администрации, заммэра Евгений Григорьев указал на недопустимость проявлений грубости и хамства в отношениях между водителями и пассажирами.

- Водитель должен понимать, что он лично несет ответственность за безопасность пассажиров, а споры и ругань с ними – это неправильно. Задача водителя автобуса –качественно, вежливо и в соответствии с графиком движения оказывать транспортные услуги. С другой стороны, пассажирам нельзя прибегать к противоправным действиям в отношении водителей, это угрожает безопасности перевозок и чревато последствиями: все автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения, - сказал Григрьев, - Данный инцидент мы считаем исчерпанным, такие конфликты в нашем городе не нужны, - подытожил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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