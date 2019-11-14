В Якутске хотят создать «Карту гражданина»

В мэрии Якутска обсудили вопрос создания электронной смарт-карты «Карта жителя Якутска», на базе национальных платежных инструментов — банковских карт «Мир». Карту гражданина можно будет использовать как банковскую, бонусную и скидочную карточки, электронный проездной и как идентификационный документ с информацией о дате рождения, фотографией, серией и номером паспорта, СНИЛС, номером полиса ОМС и электронной подписи владельца.

Реализация проекта «Карта жителя города Якутска» планируется в первом полугодии 2020 года.

- Мы должны получить предложения от всех банков и обеспечить равный доступ участников для реализации проекта. На наш взгляд, „Алмазэргиэнбанк“ на сегодняшний день наиболее готов к внедрению проекта, так как имеет опыт работы по обслуживанию транспортных карт. Но решение будет принято республиканским проектным офисом проекта „Умный город“, — сказала глава Якутска Сардана Авксентьева.