2019-11-14T05:01:14+03:00
Общество

В Якутске хотят создать «Карту гражданина»

Смарт-картой можно будет расплачиваться, пользоваться скидками и бонусами, ездить на автобусе и многое другое
Ольга Донская
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Запуск проекта запланирован на первое полугодие 2020 года.Запуск проекта запланирован на первое полугодие 2020 года.Фото: ЯСИА
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В мэрии Якутска обсудили вопрос создания электронной смарт-карты «Карта жителя Якутска», на базе национальных платежных инструментов — банковских карт «Мир». Карту гражданина можно будет использовать как банковскую, бонусную и скидочную карточки, электронный проездной и как идентификационный документ с информацией о дате рождения, фотографией, серией и номером паспорта, СНИЛС, номером полиса ОМС и электронной подписи владельца.

Реализация проекта «Карта жителя города Якутска» планируется в первом полугодии 2020 года.

- Мы должны получить предложения от всех банков и обеспечить равный доступ участников для реализации проекта. На наш взгляд, „Алмазэргиэнбанк“ на сегодняшний день наиболее готов к внедрению проекта, так как имеет опыт работы по обслуживанию транспортных карт. Но решение будет принято республиканским проектным офисом проекта „Умный город“, — сказала глава Якутска Сардана Авксентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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