В Якутии предстанет перед судом экс-сотрудник транспортной полиции, сбежавший с оружием с места службы

В Якутии закончено расследование уголовного дела о побеге сотрудника транспортной полиции с места службы. При себе у 27-летнего старшего сержанта Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте был табельный пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронами к нему.

Утром 26 августа мужчина заступил на службу, был на разводе, получил табельное оружие, а затем пошел в курилку, перепрыгнул через забор и скрылся. В его квартире были обнаружены форменное обмундирование, спецсредства и пустая кобура.

Опознали беглеца, которого разыскивали три дня, жители Якутска. Как сообщили «КП в Якутии» в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, все это время обвиняемый, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, передвигался по территории Якутска в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники ДПС, республиканского ФСБ и МВД на транспорте. У него были изъяты табельное оружие и 14 патронов к нему.

По итогам служебной проверки еще до окончания следствия мужчину уволили из органов внутренних дел. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-сотрудника патрульно-постовой службы аэропорта «Якутск» обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

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