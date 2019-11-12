В Якутии задержан подозреваемый в грабеже, вымогательстве, побоях, разбое и хранении оружия

31-летний мужчина родом из Оймяконского района Якутии подозревается в совершении серии нескольких видов преступлений против личности и имущества граждан. Мужчину обвиняют в грабеже, разбое, вымогательстве, побоях, незаконном хранении оружия и мошенничестве.

Первым преступлением стало нападение и избиение молодой девушки, у которой обвиняемый отобрал телефон. На мужчину завели уголовное дело, но он скрылся от следствия в поселке Усть-Нера. Там же он выдумал долг в 30 тысяч рублей, который стал вымогать с одного из жителей поселка, у второго пострадавшего задержанный отобрал 4 тысячи рублей, а через некоторое время повторил свое противоправное деяние и снова отобрал у того же человека деньги. А третью жертву обвиняемый избил. Своих жертв преступник выбирал из числа тех людей, которые физически не могли дать ему отпор.

В Усть-Неру выехали оперативники из Якутска. При обыске в жилье подозреваемого было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие. Разыскиваемый был задержан и доставлен в столицу, где его посадили под домашний арест, который чуть позже заменили на подписку о невыезде. Воспользовавшись этим, мужчина арендовал квартиру на сутки, вынес оттуда телевизор и сдал жилплощадь на месяц ничего не подозревающим людям.

Преступник пойман и помещен в следственный изолятор.