2019-11-12T04:10:15+03:00
Происшествия

Полицейские Якутска задержали еще одного «закладчика» дури

У мужчины изъяли почти 2 килограмма наркотиков
Ольга Донская
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Закладчик прибыл из другого региона страны.Закладчик прибыл из другого региона страны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Якутске закончилось расследование уголовного дела по статье 228 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группой» заведенное на 38-летнего члена организованной преступной группировки.

В марте 2019 года обвиняемый приехал в Якутск специально для того, чтобы подзаработать «закладчиком» - распространителем наркотиков синтетического происхождения. Находясь в другом регионе, он начал переписываться с одним из членов банды и согласился пройти специальное обучение, чтобы начать «работу».

По прибытию в Якутск от своего «куратора» получил ключи от квартиры, автомобиля и партию наркотиков. Во время следственных мероприятий, проведенных в разных местах города и по месту жительства задержанного, было обнаружено и изъято еще около 1 кг 756 гр. похожего вещества.

Экспертиза установила, что изъятые 2 килограмма веществ синтетического наркотика.

В отношении другого участника организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Закладчик наркотиков в Якутске показывает тайники..

ИСТОЧНИК KP.RU

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