В Якутии спасен лебедь-подранок

В Силянняхском наслеге Усть-Янского района работники котельной нашли лебедя-подранка. Птица была в горной лесотундре и не могла взлететь.

9 ноября рабочие отправились порыбачить в местность Урасалах, но ко всеобщему удивлению, вместо рыбы принесли в поселок лебедя-подранка. Раненая птица никак не могла взлететь и рабочие подобрали ее и отдали своей начальнице Александре Олесовой.

К такому сюрпризу женщина не была готова, но для раненого лебедя уже построили перегородку из сетки.

- Выживет или нет, это тоже большой вопрос. Возможно собаки искусали. В самом Силянняхском наслеге не обитают лебеди, бывают только перелетные, - пишут на портале Ulus Media.