2019-11-11T05:37:20+03:00
Дом. Семья

В Якутии спасен лебедь-подранок

Птицу, возможно, искусали собаки [видео]
Ольга Донская
Поделиться:
Лебедя нашли работники котельной.Лебедя нашли работники котельной.
Изменить размер текста:

В Силянняхском наслеге Усть-Янского района работники котельной нашли лебедя-подранка. Птица была в горной лесотундре и не могла взлететь.

9 ноября рабочие отправились порыбачить в местность Урасалах, но ко всеобщему удивлению, вместо рыбы принесли в поселок лебедя-подранка. Раненая птица никак не могла взлететь и рабочие подобрали ее и отдали своей начальнице Александре Олесовой.

К такому сюрпризу женщина не была готова, но для раненого лебедя уже построили перегородку из сетки.

- Выживет или нет, это тоже большой вопрос. Возможно собаки искусали. В самом Силянняхском наслеге не обитают лебеди, бывают только перелетные, - пишут на портале Ulus Media.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Новости 24