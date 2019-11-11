«Проснулся звездой»: якутянин построил гараж из картона и назвал его «Игнатий»

В одном из жилых дворов Якутска жители заметили необычную постройку – гараж из картона. На «воротах» строения указано – мобильный портативный сезонный гараж «Игнатий» с изображением автомобиля. Надпись выполнена обыкновенной шариковой ручкой. Первыми его заметили создатели программы Proдвижение.

Создателя зимнего ноу-хау зовут Александр Заболоцкий. Идея картонного гаража пришла к нему внезапно, как озарение. В Якутии для автомобилистов иметь гараж жизненно необходимо, температура воздуха ночью может опускаться до -50 и выше. Но не каждый может себе это позволить – стоимость нового, так называемого, холодного гаража, сделанного из пластин металла, начинается от 85 тысяч рублей. «Игнатий» же обошелся своему создателю всего в 1350 рублей, которые были потрачены на утеплитель Isover. На воротах гаража нет дверных ручек, на импровизированном полу уложен утеплитель и картон, крыша собрана из мебельного профиля, в общем на стройку ушло то, что «валялось под рукой», признается Александр.

- В интернетах ходят комментарии «вот идиот». Полыхнет, говорят. Но в ответ на такое я говорю, Вы пытались разжечь костер картоном летом? Наверно нет. Чтобы разжечь костер картоном его нужно разорвать на тоненькие составляющие и развести огонь можно только матерясь. А вы пробовали разжечь костер зимой при таком ветре? – интересуется изобретатель.

Сам «Игнатий» с низким потолком, внутри помещается только авто владельца, для сохранения тепла машина накрыта известной «Наташей» - тканевым портативном гаражом, который выдерживает температуру до – 50 градусов. Из-за низкого потолка для снятия «Наташи» нужно приложить немного усилий. Но, несмотря на это мужчина отмечает только плюсы гаража, за ночь машина заводится лишь один раз и то, под утро, что заметно сокращает расход топлива.

На вопрос будет ли развитие «Игнатия» Александр отвечает просто.

- Сейчас это версия «Игнатий 1.0» или даже «0,8». Следующий гараж будет не такой формы, думаю подарить его человечеству или сделать на нем бизнес. Но продолжение имеет место быть, считает он.