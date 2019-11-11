2019-11-11T05:08:48+03:00
Общество

«Проснулся звездой»: якутянин построил гараж из картона и назвал его «Игнатий»

На стройку мужчина потратил 1350 рублей
Ольга Донская
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Весь материал был под рукой у Александра - картон, утеплитель, мебельный профиль.Весь материал был под рукой у Александра - картон, утеплитель, мебельный профиль.Фото: Социальные сети
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В одном из жилых дворов Якутска жители заметили необычную постройку – гараж из картона. На «воротах» строения указано – мобильный портативный сезонный гараж «Игнатий» с изображением автомобиля. Надпись выполнена обыкновенной шариковой ручкой. Первыми его заметили создатели программы Proдвижение.

Создателя зимнего ноу-хау зовут Александр Заболоцкий. Идея картонного гаража пришла к нему внезапно, как озарение. В Якутии для автомобилистов иметь гараж жизненно необходимо, температура воздуха ночью может опускаться до -50 и выше. Но не каждый может себе это позволить – стоимость нового, так называемого, холодного гаража, сделанного из пластин металла, начинается от 85 тысяч рублей. «Игнатий» же обошелся своему создателю всего в 1350 рублей, которые были потрачены на утеплитель Isover. На воротах гаража нет дверных ручек, на импровизированном полу уложен утеплитель и картон, крыша собрана из мебельного профиля, в общем на стройку ушло то, что «валялось под рукой», признается Александр.

- В интернетах ходят комментарии «вот идиот». Полыхнет, говорят. Но в ответ на такое я говорю, Вы пытались разжечь костер картоном летом? Наверно нет. Чтобы разжечь костер картоном его нужно разорвать на тоненькие составляющие и развести огонь можно только матерясь. А вы пробовали разжечь костер зимой при таком ветре? – интересуется изобретатель.

Сам «Игнатий» с низким потолком, внутри помещается только авто владельца, для сохранения тепла машина накрыта известной «Наташей» - тканевым портативном гаражом, который выдерживает температуру до – 50 градусов. Из-за низкого потолка для снятия «Наташи» нужно приложить немного усилий. Но, несмотря на это мужчина отмечает только плюсы гаража, за ночь машина заводится лишь один раз и то, под утро, что заметно сокращает расход топлива.

На вопрос будет ли развитие «Игнатия» Александр отвечает просто.

- Сейчас это версия «Игнатий 1.0» или даже «0,8». Следующий гараж будет не такой формы, думаю подарить его человечеству или сделать на нем бизнес. Но продолжение имеет место быть, считает он.

Якутянин построил гараж из картона..

ИСТОЧНИК KP.RU

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