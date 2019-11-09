В Якутии 35 предприятий не выплатили сотрудникам 80 миллионов рублей

35 якутских предприятий должны своим работникам заработную плату на сумму 80 миллионов рублей. Самая сложная ситуация — у «Якуткурорт», сотрудники которого находятся в отпусках без содержания.

По словам вице-премьера Ольги Балабкиной 1011 работник остались без средств. Объем задолженности приходится на предприятия, которые работают в курируемых отраслях министерств промышленности и геологии, ЖКХ и энергетики, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, по делам молодежи и социальным коммуникациям, образования и науки, предпринимательства, торговли и туризма, Госкомобеспечения.

Но, несмотря на это, отмечается, что объем долга снизился, по сравнению с прошлым годом, в два раза.