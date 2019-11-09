2019-11-09T07:10:22+03:00
Общество

В Якутии 35 предприятий не выплатили сотрудникам 80 миллионов рублей

Самая сложная ситуация у «Якуткурорт»
Ольга Донская
Поделиться:
Работники "Якуткурорт" находятся в отпусках без содержания.Работники "Якуткурорт" находятся в отпусках без содержания.
Изменить размер текста:

35 якутских предприятий должны своим работникам заработную плату на сумму 80 миллионов рублей. Самая сложная ситуация — у «Якуткурорт», сотрудники которого находятся в отпусках без содержания.

По словам вице-премьера Ольги Балабкиной 1011 работник остались без средств. Объем задолженности приходится на предприятия, которые работают в курируемых отраслях министерств промышленности и геологии, ЖКХ и энергетики, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, по делам молодежи и социальным коммуникациям, образования и науки, предпринимательства, торговли и туризма, Госкомобеспечения.

Но, несмотря на это, отмечается, что объем долга снизился, по сравнению с прошлым годом, в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Новости 24
Якутская теплица «Саюри» увеличит производство овощей до 2 тысяч тонн в год
Капризы погоды: в восьми районах Якутии завтра потеплеет на 10-15 градусов, а потом резко похолодает
Есть идея? В Якутске собирают предложения по благоустройству общественных пространств
Секретарем Якутского регионального отделения «Единой России» избран Айсен Николаев
В Якутске на несколько часов отключат воду
Для борьбы с пожарами «Якутлесресурс» закупает новую технику
Мобильные бригады для пожилых появятся в селах Якутии
В Верхоянском районе открыт автозимник
Суд вынес приговор бывшему главе Оймяконского района
Лошади как лечение: в Якутске дети смогут пройти иппотерапию
В Якутии отремонтировали участок трассы «Колыма»
В Нерюнгри проверят факт загрязнения ручья в который попало железо и медь
Горностай стал причиной поломки подстанции с напряжением 110кВ в Якутии
До 2022 года в Якутии откроют три центра цифрового образования для одаренных детей